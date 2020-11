Coronavirus:Wer den Impfstoff haben darf

Von Kathrin Zinkant

Es gab eine Zeit, in der man diese Pandemie manchmal noch für interessant oder zumindest eine willkommene Abwechslung halten konnte. Corona wirkte damals, im März, fast wie ein Liveexperiment: Getestet wurde eine neue Lebenskultur, die vorwiegend von zu Hause aus stattfand. Virtuelle Wohnzimmerkonzerte, Online-Meetings in Schlafanzughose, Sport an der Küchentheke. Für eine Zeit hatte das was. Acht Monate, zwei exponentielle Anstiege und eineinhalb sogenannte Lockdowns später haben es alle satt.