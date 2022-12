Die New Yorker werden's meiden, wie den ganzen Times Square: Das neue "Museum of Broadway" in Manhattan.

Touristenfalle oder Bildungsstätte? Ein Besuch im neu eröffneten "Museum of Broadway" in New York.

Von Christian Zaschke

Wenn man, in Manhattan stehend, bei Google Maps die Wörter "Museum of ..." eingibt, ist der erste Treffer: "Museum of Sex". Auf den weiteren Plätzen folgen Museen für Moderne Kunst, Eiscreme, Kunst und Design, Illusionen, das bewegte Bild und Naturgeschichte. Nicht aufgeführt wird das "Museum of Broadway", auch dann nicht, wenn man sich nur drei Blocks davon entfernt befindet. Vielleicht ist es noch zu neu.