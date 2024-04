Von Jörg Häntzschel

Der Goldene Löwe der Kunstbiennale von Venedig geht in diesem Jahr an den australischen Beitrag, die Installation "kith and kin" (deutsch: Freunde und Familie) von Archie Moore. Das gab die Jury am Samstagmittag bekannt. Der Künstler, der von den australischen First Nations der Kamilaroi und der Bigambul abstammt, hat im Pavillon seines Landes seinen Stammbaum mit Kreide an die Wände gezeichnet. Er umfasst 3500 Personen und reicht Hunderte Jahre zurück. Immer wieder sind darin Lücken zu sehen, weil die Genealogie der First Nations oft undokumentiert blieb. Moore erklärte, er wolle mit seiner Arbeit an die Unterdrückung der Aborigines durch die europäischen Siedler erinnern. "Wir sind alle eins und tragen gemeinsam die Verantwortung für alle Lebewesen, jetzt und in der Zukunft", sagte er.