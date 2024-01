Alle sollen zu den Festspielen nach Bayreuth kommen, alle sollen willkommen sein: eine schöne Vorstellung, die aber wie so oft am Geld scheitert - eine goldfarbene Wagner-Figur des Künstlers Ottmar Hörl im letzten Sommer.

Von Reinhard J.Brembeck

Wer die großen und mittleren Opernhäuser Europas, ob in Hamburg oder Madrid, München oder Brüssel, Wien oder London, Salzburg oder Bayreuth besucht, stellt regelmäßig fest, dass sich im Gegensatz zu Musikern, Sängern und Regiekonzepten das Publikum aus einer sehr homogenen Schicht rekrutiert, die sich zudem deutlich unterscheidet von den Menschen in den Straßen der jeweiligen Städte. Das Publikum in den Opernhäusern ist sichtbar älter, es ist weiß, es ist wohlhabend. Das ist natürlich erst mal historisch bedingt.