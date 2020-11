Interview von Thorsten Schmitz

Der Brite Alain de Botton ist einer der erfolgreichsten Philosophen der Gegenwart. Seine Bücher wie Richtig verlieben, Traumjob und die School-of-Life-Kartensets wie Welcher Partner passt zu mir? sind Bestseller und auf Deutsch in der Süddeutsche Zeitung Edition erschienen. Seine "School of Life" ist als Mischung aus säkularer Glaubensgemeinschaft und Selbsthilfezentrum eine Kette mit Filialen in aller Welt, unter anderem in Amsterdam, Berlin, London, Paris, São Paulo, Sydney, Seoul and Tel Aviv.