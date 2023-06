Von Michael Stallknecht

Am Bahnhof von Verona empfängt eine überlebenshohe Figurengruppe: Ein Ritter setzt einem Besiegten den Fuß auf die Brust - ein Überbleibsel aus einer alten Inszenierung von Giuseppe Verdis "Il Trovatore", als Werbung für die Festspiele aufgestellt. Auch bei der Eröffnungspremiere geht es mit Verdis "Aida" um den Krieg. Die Äthiopier seien in ihr Land eingefallen, sagen die Ägypter, und nehmen das zum Anlass, den letzten Widerstand zu tilgen. Aida gerät darüber unter die Räder, zerrissen zwischen ihrem Vater, dem König von Äthiopien, und ihrer Liebe zu Radamès, dem Feldherrn der Ägypter.

Verdis Ägyptenspektakel ist das Herzstück der Festspiele, seit es 1913 hier zum ersten Mal gezeigt wurde. Schon weil es mit seinen Massenszenen und Staatsakten das antike Amphitheater optisch füllt. In 62 Spielzeiten stand es in insgesamt 726 Vorstellungen aus dem Spielplan, seit 1992 jährlich. Mit einer Neuinszenierung von "Aida" feiert man denn in diesem Jahr auch die einhundertste Ausgabe der Festspiele, die mit dem einhundertsten Geburtstag nicht zusammenfällt. Insgesamt elf Mal mussten die Festspiele seit 1913 ausfallen, zehn Mal in zwei Weltkriegen, einmal wegen Corona.

Die Besetzungen für die kommenden drei Monate könnten kaum glanzvoller sein. Kein Sänger, keine Sängerin von internationalem Rang lässt es sich nehmen, mindestens einmal in Verona aufzutreten. Die Titelrolle am Eröffnungsabend singt die berühmteste Sängerin unserer Zeit: Anna Netrebko.

Als sie zuletzt in Deutschland auftrat, am überregional nicht allzu bedeutenden Staatstheater Wiesbaden, intervenierten Stadt und Land, forderte die hessische Kunstministerin noch Stunden vorher, auf die Aufführung zu verzichten. In Italien das Gegenteil: Die Premiere wird regelrecht als Staatsakt begangen.

Die Regierung ist mit mehreren Ministern vertreten, die italienische RAI überträgt live zur besten Sendezeit. Unter den 12 000 Zuschauern geben sich die Schönen, die Reichen, die gut und manchmal nur schräg Gekleideten ein Stelldichein, der ganz große Auftritt aber bleibt einer Künstlerin im Rang des Nationalsymbols vorbehalten: Unter stehenden Ovationen feiert die inzwischen 88-jährige Sophia Loren ihren ganz eigenen Triumphmarsch. Vor der Nationalhymne zeichnen Flugzeuge im Formationsflug die italienische Trikolore in den Himmel. Danach haben die Götter erstmal schlechte Laune: Wegen Tröpfelregens beginnt "Aida" mit Verspätung.

Die Inszenierung verzichtet auf ägyptisches Kolorit

Die Hand der Götter oder auch nur des Schicksals repräsentiert in der Bühnentiefe eine monströse Hand aus leichten Gitterstäben. Lockend und bedrohlich zugleich streckt sie ihre Finger nach den Figuren aus, ein technisches Meisterwerk auch des Regisseurs und Bühnenbildners Stefano Poda, dessen Inszenierung zwischen Technizismus und Archaismus schillert.

Zur Rechten hat der Krieg eine antike Säule zerbrochen, zur linken ein futuristisches Raumschiff. Poda ist ein Allroundkünstler von avanciertem Ästhetizismus, der unter anderem auch am Münchner Gärtnerplatztheater gearbeitet hat. Seine Inszenierung in der Arena hingegen ist ein Wagnis, weil sie auf das traditionelle ägyptische Kolorit fast vollständig verzichtet. Die Richter, die am Ende das Todesurteil über Radamès fällen, tragen die Schakalköpfe des Anubis. Ansonsten dominieren klare Farben: Schwarz, Weiß, manchmal Rot. Die Janusköpigkeit der Götter fasziniert Poda merklich: als Instanz, die das Morden zum heiligen Krieg verklärt, die aber auch von den Kriegsopfern in ihrer Not angerufen wird.

Unergründlich bleibt die Transzendenz wie das silberne Mondgesicht, das hoch über der Bühne schwebt. Bunte Laserstrahlen schießen in die Arena, konzentrische Scheinwerferkegel treffen sich im Nachthimmel (was in Deutschland nicht ginge, weil es dort zu sehr an Albert Speers "Lichtdome" erinnern würde).

Bereits 2013 hatten die Festspiele eine moderne Inszenierung der "Aida" durch die katalanische Truppe La Fura dels Baus gewagt, die bald darauf wieder eingestampft wurde. Ob sich Podas Regie halten wird, muss sich noch zeigen. Auf jeden Fall kann er, was die Arena braucht: den Riesenraum mit Schauwerten zu beleben. Mit leichter Hand choreographiert er Hundertschaften von Choristen, Tänzern, Kinderstatisten. Zum Triumphmarsch recken silberne Massen Fäuste an langen Stangen, dennoch findet Poda ein eindrückliches Bild für die unterlegenen Äthiopier: Wie in einem Gemälde des Jüngsten Gerichts kriechen sie nackt aus einer Bodenspalte, den Siegern ausgeliefert als Erdenwürmer, über die bald tatsächlich Erde geworfen wird. Aida sieht es mit dem Schaudern der Zerrissenen.

In Russland darf Netrebko nicht auftreten, im Westen misstraut man ihr

Wie sich die Debatte um Netrebko überhaupt eigentümlich über das Stück schiebt. Dass ihr westliche Intendanten eine Erklärung gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin abforderten, hat sie in eine Lage gebracht, die im klassischen Sinn tragisch ist: sich entscheiden zu müssen und dabei nur falsch entscheiden zu können. Die russische Sopranistin, die schon lange auch in Österreich Pass und Wohnsitz hat, reagierte nicht wie Aida, die sich bedingungslos für Radamès entscheidet - sie zauderte. Mit dem Ergebnis, dass sie nun in Russland nicht mehr auftreten darf, während man ihr im Westen gleichfalls nicht traut. "O Vaterland, nie werde ich dich wiedersehen", singt sie als Aida. Der Vater Amonasro wirft ihr vor, nur noch eine Sklavin der Ägypter zu sein, mit der nach Belieben umgesprungen wird.

Die Länder des Westens sind in Sachen Netrebko gespalten: In den USA ist sie ebenso strikt gecancelt wie in Russland, an der Wiener Staatsoper dagegen tritt sie schon lange ebenso regelmäßig wieder auf wie an der Mailänder Scala, dem wichtigsten italienischen Opernhaus, oder in Verona, wo sie schon im vergangenen Jahr als Aida zu hören war.

Für die Neuproduktion konnte sie sogar wie in alten Glanzzeiten durchsetzen, dass ihr Ehemann, der aserbaidschanische Tenor Yusif Eyvazov, den Radamès singt. Seiner Auftrittsarie "Celeste Aida" mangelt es an Schmelz und Legatokultur, das abschließende hohe B donnert er im Fortissimo heraus. Eyvazov singt mit Verve und Leidenschaft, kann die Stimme am Schluss auch ins Piano zurücknehmen. Aber es hat seine ganz eigene Tragik, nur ein guter Tenor zu sein und gleichzeitig der Ehemann einer der weltbesten Sängerinnen. Denn bei Netrebko steht die Meisterschaft einmal mehr außer Frage, obwohl Aida eine heikle Partie ist, komponiert für einen dramatischen Sopran, der dennoch leicht klingen können muss. Netrebko beherrscht den Spagat, vermag die Stimme dynamisch beliebig zu modulieren, Bögen auf weitestem Atem zu entfalten. Noch das äußerste Pianissimo füllt tragfähig den Riesenraum. Wie sie die Götter leise um "pietà", um Erbarmen fleht, könnte nicht nur Steine aus der Römerzeit erweichen.

Überhaupt wird trotz des Massenaufgebots bemerkenswert differenziert musiziert, klingt das Orchester der Fondazione Arena di Verona hochtransparent. Der italienische Dirigent Marco Armiliato verführt es immer wieder zu fast tänzerischer Eleganz, vermag aber bei Bedarf ebenso leichthin zuzuschlagen. In klaren Klanggesten tritt das Chiaroscuro der Partitur hervor.

Olesya Petrova entwickelt ein faszinierend genaues Charakterporträt der Amneris, als ägyptische Prinzessin und Rivalin Aidas eigentlich auf der Seite der Sieger. In herrischer Launenhaftigkeit spielt die Mezzosopranistin zu Beginn mit den Tempi, bevor sie die weicheren Farben der Liebe einfließen lässt, schließlich die Verzweiflung an der Grenze zum Schrei explodieren lässt. Auch der Bariton Roman Burdenko klingt als Amonasro nie grob, sichert dem äthiopischen König schon mit seinem edlen Timbre Anteilnahme.

Petrova wie Burdenko sind übrigens ebenfalls Russen, nur weniger berühmt als Netrebko. Was wahrscheinlich der wichtigste Grund ist, warum ihnen die Tragik eindeutiger Bekenntnisse bislang erspart geblieben ist.