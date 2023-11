Ai Weiwei 2021 in Berlin.

Von Peter Richter

Diese Woche hätte in der Londoner Lisson Gallery eine Ausstellung mit neuen Werken des Künstlers und Politaktivisten Ai Weiwei eröffnen sollen. Dazu kam es jedoch nicht. Die Ausstellung sei verschoben, teilte die Galerie mit. Ai hingegen sagte dem Branchenjournal The Art Newspaper, die Ausstellung sei abgesagt. Der Grund ist ein Social-Media-Post des chinesischen Bildhauers, in dem er vor ein paar Tagen den Krieg zwischen Israel und der Hamas kommentierte.