So wird der Garten winterfest

Jetzt ist es an der Zeit, den Garten auf die Kälte vorzubereiten. Wie man Böden, Beete und Pflanzen am besten schützt - und welche Gemüsesorten Minustemperaturen überstehen.

Von Jochen Bettzieche

Im Herbst kommen die meisten Pflanzen langsam zur Ruhe. Zeit, den Garten auf den Winter vorzubereiten. Allerdings haben die Gartenbesitzer dafür mehr Spielraum als noch vor ein paar Jahrzehnten. "Es gilt heute nicht mehr, in einer Hauruck-Aktion den Garten winterfest zu machen, es ist eher ein sich gemütlich hinziehender Prozess", sagt Marianne Scheu-Helgert, Bereichsleiterin an der Bayerischen Gartenakademie der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim.