Der überhängende Ast, das schreiende Kind, die schattige Hecke: Gründe für Streit zwischen Nachbarn gibt es viele. Aber wie reagiert man am besten auf Ärger am Gartenzaun? Und welche Rolle spielt es, ob man sich duzt?

Interview von Joachim Göres

Nathalie Krahé ist freiberufliche Diplom-Psychologin in Frankfurt am Main. Sie bietet unter anderem Konfliktmoderation und Fairness-Coaching an. Ein Gespräch über den richtigen Umgang mit aufgebrachten Nachbarn und die Frage, warum Streitigkeiten am Gartenzaun so oft eskalieren.