Der Bedarf an Fachanwälten, etwa für Familienrecht, wächst erheblich. Was Juristen für eine derartige Qualifikation leisten müssen und wo sie sich weiterbilden können.

Von Christine Demmer

Pausenlos werden neue Gesetze verabschiedet und Entscheidungen verkündet, die Juristinnen und Juristen in Anwaltskanzleien und Unternehmen zumindest in Grundzügen parat haben müssen. Das entsprechende Fachwissen, etwa für Fragen zum Klimaschutz, zur Digitalisierung oder Europäischen Integration - und aktuell zu Sanktionen gegen Russland -, müssen sie sich in speziellen Weiterbildungen aneignen. Wer besonders großes Interesse an einem bestimmten Themengebiet hat, kann sich zum Fachrechtsanwalt fortbilden.