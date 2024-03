Was ist eine präventive Chemotherapie?

In einer Videobotschaft gab Herzogin Kate ihre Krebserkrankung bekannt.

Es gibt verschiedene Arten von Chemotherapien, eine präventive ist eigentlich nicht darunter. Genau die bekomme nun aber Herzogin Kate, wie sie bei der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung sagte. Was damit gemeint sein dürfte.

Von Christina Berndt

Herzogin Kate hat Krebs. Das hat die Frau des britischen Thronfolgers William nach einer langen Zeit der Spekulationen um ihren Gesundheitszustand jetzt mitgeteilt. Nach einer Bauchoperation, bei der zunächst nicht von einer Tumorerkrankung ausgegangen worden sei, sei Krebs entdeckt worden, gab die sichtlich mitgenommene Kate am Freitag in einer Videobotschaft bekannt. Sie bekomme jetzt eine "präventive Chemotherapie". Seither rätseln Ärztinnen und Ärzte, was mit diesem Begriff gemeint sein könnte. Es gibt verschiedene Arten von Chemotherapien, eine präventive ist eigentlich nicht darunter.