Jauchzet, frohlocket - gut und schön. Auf, preiset die Tage, in denen der rituelle Besuch des Weihnachtsoratoriums ansteht. Doch rund um das musikalische Großereignis stellen sich zentrale Fragen: Ist die Kirche geheizt? Wie lange dauert es diesmal? Und wer soll in die Fußstapfen von Johann Sebastian Bach treten, der vor fast 300 Jahren die Weihnachtsgeschichte epochal vertont hat? Zumindest die letzte Frage kann teilweise beantwortet werden: Bach hatte gar nicht so große Füße.