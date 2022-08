"Mit dem bivalenten Vakzin haben wir zusätzlich ein schärferes Werkzeug, wenn sich das Virus weiterentwickelt": Großbritannien will den neuen Moderna-Impfstoff einsetzen.

Mit den klinischen Studien für den neuen Impfstoff gegen die erste der Omikron-Varianten ist es nicht weit her. Und doch lässt Großbritannien das Vakzin zu. Was Experten dazu sagen - und wie es in Deutschland weitergehen könnte.