Nach dem Video-Briefing der Forscher drängt sich naheliegenderweise die Frage auf: Wie dumm hat uns Corona denn nun gemacht? Eine reißerische Antwort könnte lauten: Hilfe, Covid-19 senkt den IQ. Seriös wäre eine solche Kurzfassung allerdings nicht, auch wenn derzeit der Eindruck aufkommt, dass die Pandemie dem Niveau vieler Debatten geschadet hat. Also zurück zu dem, was Adam Hampshire und Paul Elliott mit ihrer umfangreichen Studie tatsächlich belegen konnten: Die Wissenschaftler vom Imperial College London zeigen, dass es nach einer Corona-Infektion zu kognitiven Einschränkungen und Gedächtnisschwächen kommen kann - allerdings fallen diese Defizite vergleichsweise gering aus.

Die Ergebnisse der Hirnforscher und Epidemiologen sind gerade im New England Journal of Medicine erschienen. Der schlechten Nachricht, wonach bei den 112 000 Probanden durchaus Beeinträchtigungen der Hirnfunktion festzustellen waren, steht die gute Nachricht entgegen: Die Veränderungen sind so gering, dass sie der Einzelne wohl kaum bemerken würde. Statistisch fallen sie bei einer so großen Teilnehmerzahl hingegen durchaus auf.

"Es gibt zwei weitere positive Botschaften", sagt Paul Elliott. "In der frühen Phase der Pandemie, also bei Infektionen mit dem Wildtyp oder der Alpha-Variante, waren die Auswirkungen auf Gedächtnis und Denkvermögen schlimmer. Wie viele andere Dinge auch hat sich das mit Omikron deutlich verbessert." Zudem habe sich gezeigt, dass in der kleinen Gruppe, bei denen die Covid-Beschwerden auch nach zwölf Wochen anhielten, die kognitiven Einschränkungen nachließen, sobald sich die mit Corona assoziierten Symptome besserten. Von Long Covid Betroffene können also mit der Zeit mit weniger Beeinträchtigungen rechnen. "Das ist eine beruhigende Nachricht", so Elliott. "Sobald sich die chronischen Beschwerden aufgelöst haben, sind die kognitiven Defizite vergleichbar mit denen, die bei Menschen mit sehr kurzer Krankheitsdauer beobachtet werden."

Als weiteren Befund konnten die Forscher nachweisen, dass ein Aufenthalt auf der Intensivstation den stärksten negativen Einfluss auf Kognition und Gedächtnis hatte. "Allerdings ist schon länger bekannt, dass es nach intensivmedizinischen Liegezeiten oft zu kognitiven Verlusten kommt", betont Adam Hampshire, der Erstautor der Studie. Ob nach einem Unfall, Infarkt oder Schlaganfall - die invasiven Therapien, die Beatmung und der zeitweilige Verlust des Bewusstseins wirken sich offenbar ungünstig auf das Gehirn aus, ohne dass der genaue Mechanismus bisher aufgeklärt ist.

Die diskreten Einschränkungen der Probanden in der Studie beruhten nicht auf Selbstauskünften, sondern wurden erfasst, indem die Teilnehmenden online acht verschiedene Aufgaben lösen mussten. Damit konnte nicht nur das Gedächtnis, sondern auch die räumliche Orientierung, das Ausdrucksvermögen und die Auffassungsgabe bewertet werden. Das Risiko für größere Defizite in diesen Bereichen stieg mit einer längeren Krankheitsdauer, der Infektion mit frühen Virusvarianten von Sars-CoV-2 und wenn ein stationärer Aufenthalt aufgrund des Corona-Verlaufs notwendig war. Genaue Mechanismen, warum die Gehirnstrukturen überhaupt betroffen sind, kennen die Wissenschaftler nicht. "Wir wissen es schlicht nicht", so Elliott. "Es gibt Spekulationen über mögliche Marker und beschleunigte Veränderungen. Und wahrscheinlich ist nicht nur ein Faktor daran beteiligt."

"Im Vergleich zu den ersten Phasen der Pandemie leiden jetzt weniger Menschen an anhaltenden Symptomen."

Die Neuroforscher aus London betonen, dass sie keine IQ-Tests bei den Teilnehmern durchführten. Würde man - obwohl das mit großer Ungenauigkeit behaftet ist - die Ergebnisse der Kognitionsaufgaben auf eine entsprechende Skala übertragen, käme jedoch ein Verlust von etwa drei IQ-Punkten heraus. "Solche minimalen Unterschiede würde das Individuum nicht bemerken", sagt Elliott. "Es handelt sich um kleine Differenzen zwischen den Gruppen." Kämen alle ungünstigen Faktoren zusammen, würde sich die kognitive Einschränkung zwar auf minus fünf oder minus sechs IQ-Punkte summieren, doch auch damit sei keine alltagsrelevante Veränderung verbunden. Auf die Nachfrage, was es mit dem oft erwähnten "Brain Fog" auf sich habe, entgegnete Adam Hampshire: "Obwohl der Begriff stark im allgemeinen Bewusstsein ist, weil so viel darüber berichtet wurde, wissen wir aufgrund unserer Befunde eigentlich gar nicht richtig, was das ist."

Für Deutschland hat das Wissenschaftliche Institut der AOK gerade mitgeteilt, dass die Zahl der Krankschreibungen nach einer Covid-19-Infektion wegen Long Covid oder eines chronischen Erschöpfungssyndroms 2023 "deutlich niedriger" lag als in den Jahren 2021 und 2022. Der Spitzenwert der diesbezüglichen Krankschreibungen lag im März 2022 bei 416 von 100 000 Beschäftigten, also bei 0,416 Prozent. Im Dezember 2023 waren es 110 von 100 000 Versicherten, also 0,11 Prozent.

"Die möglichen Langzeitfolgen von Covid-19 auf Gehirn und Gedächtnis haben Ärzte, Politiker und die Öffentlichkeit stark beunruhigt und bisher ließ sich das nur schwer objektiv erfassen", sagt Hampshire. "Jetzt haben wir bessere Erkenntnisse." Für Paul Elliott zeichnet sich ebenfalls eine günstige Entwicklung ab: "Im Vergleich zu den ersten Phasen der Pandemie leiden jetzt weniger Menschen an anhaltenden Symptomen und die kognitiven Fähigkeiten sind seltener beeinträchtigt", so der Epidemiologe. Auf die Rückfrage, ob man sich angesichts der vergleichsweise geringen Unterschiede zwischen Infizierten und Nicht-Infizierten überhaupt Sorgen machen müsse, entgegnete Elliott: "Es haben sich so viele Menschen angesteckt und wir wissen nicht, was die Langzeitfolgen sind - deswegen werden wir weiterhin den klinischen Verlauf und die Auswirkungen auf das Gehirn im Auge behalten."