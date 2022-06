Alec Smith-Holt aus Minnesota war 26 Jahre alt, als er starb. Er hatte Diabetes und nicht genügend Geld für das Insulin. Über ein Land, in dem Medikamente so teuer sind, wie die Pharmaindustrie es bestimmt.

Von Astrid Viciano, Michele Catanzaro und Nana Fischer

Eine Sitzecke hat Nicole Smith-Holt in ihrem Garten eingerichtet, gleich neben der Stelle, an der die Asche ihres Sohnes begraben liegt. Dort schauen seine Freunde oft vorbei, um mit ihm zu sprechen, sich an ihn zu erinnern. Alec starb im Alter von 26 Jahren. Er litt an Typ-1-Diabetes, musste sich daher täglich Insulin spritzen. Er konnte sich die teure Therapie jedoch nicht mehr leisten, als er seine Krankenversicherung verlor. "Das ist schon fünf Jahre her, aber er fehlt mir noch immer, seine Stimme, seine Späße, jeden Tag", sagt die 51-jährige Mutter aus Richfield, Minnesota.