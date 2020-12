So oder so wird es eine Weile dauern, bis der Impfstoff seine ersehnte Wirkung zeigt. Das Vakzin wird dann vor vielem schützen, aber vor einem wohl nicht. Eine Übersicht.

Von Werner Bartens, Hanno Charisius, Berit Uhlmann und Kathrin Zinkant

Ohne Zweifel ist es ein kleiner Triumph für Premier Boris Johnson: Die Briten werden als Erste in der westlichen Welt gegen das Coronavirus geimpft. Da macht es auch nichts, dass der Impfstoff in der EU hergestellt wird, die Großbritannien zum Jahreswechsel endgültig verlassen wird. Aber auch dort (und in den USA) dürfte das Vakzin bald zugelassen werden. Antworten auf die drängendsten Fragen: