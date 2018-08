1. August 2018, 10:22 Uhr Mobiles Bezahlen Apple Pay kommt nach Deutschland

Apple will seinen mobilen Bezahldienst bis Ende des Jahres auch in Deutschland einführen.

Apple Pay soll bis Ende des Jahres in Deutschland starten.

Mit dem Dienst für mobiles Bezahlen könnten Kunden künftig auf ihre Kreditkarte verzichten. Sie benötigen dann nur noch Smartphone oder Smartwatch.

Als erster deutscher Partner kooperiert die Deutsche Bank mit Apple, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.

Apple möchte noch in diesem Jahr mit seinem mobilen Bezahldienst in Deutschland starten. Das kündigte Firmenchef Tim Cook in der Nacht zu Mittwoch bei der Präsentation der Apple-Geschäftszahlen an. Er gab allerdings nicht bekannt, welche Banken den Service unterstützen werden. Bislang konnte Apple sich mit den Geldinstituten nicht über mögliche Gebühren einigen. Der US-Konzern hätte gern einen Anteil der Kreditkarten-Gebühren, die beim Bezahlen anfallen - die Banken waren bislang dagegen.

Als erster Partner wird die Deutsche Bank Apple Pay unterstützen. Das teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Die Bank hatte vor einiger Zeit bereits eine eigene Funktion für mobiles Bezahlen mit Android-Handys eingeführt. Auch die Volksbanken und Raiffeisenbanken teilten mit, sie seien "für eine mögliche Zusammenarbeit grundsätzlich offen". Die Sparkassen hingegen haben erst in dieser Woche ein eigenes Angebot fürs mobile Bezahlen gestartet.

Mobile Dienste sollen Karten ersetzen

Mit Diensten wie Apple Pay können Kunden etwa an der Supermarktkasse zahlen, ohne ihre Kreditkarte vorzulegen. Sie müssen nur ihr Smartphone oder ihre Smartwatch an das Bezahlterminal halten, die Daten werden per NFC-Funk übertragen. Ein Großteil der Terminals in Deutschland ist bereits auf NFC umgerüstet. Außerdem kann man mit Apple Pay auch bei Online-Käufen bezahlen.

Über einen Start von Apple Pay in Deutschland wurde in den vergangenen Jahren mehrfach spekuliert. Bisher mussten sich Apple-Nutzer mit einigen Tricks behelfen, um den Service nutzen zu können, etwa eine ausländische Kreditkarte hinterlegen. In vielen anderen europäischen Ländern wie Frankreich oder Spanien hat Apple den Dienst bereits eingeführt.

Bei der Apple-Pressekonferenz verkündete Tim Cook nicht nur den Start von Apple Pay in Deutschland, sondern auch gute Geschäftszahlen: Apple steigerte im vergangenen Quartal den Umsatz im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 53,3 Milliarden Dollar. Der Quartalsgewinn stieg um 32 Prozent auf gut 11,5 Milliarden Dollar. Das Unternehmen verkaufte 41,3 Millionen iPhones und lag damit leicht unter den Expertenschätzungen.