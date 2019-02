21. Februar 2019, 11:22 Uhr Zugriff auf den Standortverlauf Diesen Facebook-Hinweis sollten Sie auf keinen Fall ignorieren

Facebook gibt Android-Nutzern eine neue Möglichkeit, den Zugriff auf ihren Aufenthaltsort einzugrenzen.

Bislang überwacht die App die Position entweder permanent oder gar nicht.

Standortdaten sind sensible Informationen, die Rückschlüsse auf das Privatleben zulassen.

Deshalb sollten Sie sich damit auseinandersetzen, welche Unternehmen erfahren, wo Sie sich aufhalten.

Von Simon Hurtz

Facebooks Erinnerungen nerven: Jahrestage, uralte Beiträge, längst vergessene Fotos. Der Hinweis, den Millionen Menschen bald in ihrer Facebook-Timeline sehen werden, ist dagegen wichtig. Das Unternehmen benachrichtigt Android-Nutzer über eine neue Möglichkeit, den Zugriff auf den Standortverlauf zu regeln. Wenn Sie die Einblendung sehen, sollten Sie sich unbedingt zwei Minuten Zeit nehmen, um sich damit zu beschäftigen.

Wer ein Android-Smartphone besitzt und die Facebook-App nutzt, hat bislang nur zwei Möglichkeiten: Positionserkennung an oder aus. Die Ortungsdienste lassen sich in den Systemeinstellungen des Geräts regeln. Wenn Sie einer App erlauben, Ihren Standort zu erfassen, kann das Programm permanent darauf zugreifen, unabhängig davon, ob Sie die App gerade verwenden oder nicht.

So nutzen Sie die neue Einstellungsmöglichkeit

Facebook gibt Nutzern nun eine dritte Möglichkeit: Sie können ihren Aufenthaltsort freigeben - aber nur in der Zeit, in der sie die App geöffnet haben. Bislang erfasst Facebook die GPS-Daten permanent im Hintergrund und erstellt daraus einen detaillierten Standortverlauf. Diese Informationen verwendet Facebook auch, um es Werbekunden zu ermöglichen, Anzeigen auf bestimmte Zielgruppen maßzuschneidern und noch genauer zu personalisieren.

Um die neue Einstellung selbst zu überprüfen, tippen Sie in der Facebook-App auf das Menü in der rechten oberen Ecke. Dort wählen Sie "Einstellung und Privatsphäre" und öffnen "Privatsphäre auf einen Blick". Im ersten Punkt "Privatsphäre" finden Sie die Option "Deine Standorteinstellungen verwalten". Hier können Sie die Ortungsdienste entweder komplett deaktivieren oder einschalten. Zusätzlich soll es jetzt die Möglichkeit geben, Facebook zu verbieten, ihr Gerät im Hintergrund zu tracken. Auf einem Android-Smartphone der SZ-Redaktion war diese Option am Donnerstagmorgen aber noch nicht freigeschaltet.

Der Standortverlauf lässt Rückschlüsse auf das Privatleben zu

Wenn Sie ein Apple-Gerät mit iOS-Betriebssystem besitzen, finden Sie die Möglichkeit schon länger direkt in den Systemeinstellungen. In den Ortungsdiensten ("Einstellungen > Datenschutz > Ortungsdienste") haben Sie die Wahl zwischen drei Optionen: niemals, beim Verwenden oder immer. Wenn Sie einer App eingeschränkten Zugriff erteilen, färbt Apple die Statusleiste blau und blendet eine Meldung ein, sobald das Programm den Standort erfasst.

Positionsdaten sind sensible Informationen, die Rückschlüsse auf Freunde, Beziehungen, Gewohnheiten und Interessen zulassen. Ohne triftigen Grund sollten Sie diese Informationen mit keinem Unternehmen teilen. Facebook bietet etwa an, Sie automatisch zu informieren, wenn Freunde in der Nähe sind. Ob Sie dafür einen Teil Ihrer Privatsphäre aufgeben wollen, sollten Sie sich gut überlegen.