"SuperMUC-NG" füllt 90 Schränke. Der Rechner in Garching soll Chemikalien finden, die das Andocken von Sars-CoV-2 an Körperzellen stören.

Jeremy Smith wird enthusiastisch, wenn er über seinen Gegner spricht. "Das Spike-Protein ist eine wundervolle Maschine, eine Invasionsmaschine!", sagt der Biophysiker. Mit dem Spike-Protein an seiner Oberfläche dockt der Erreger Sars-CoV-2 an menschlichen Zellen an und schleust seine Erbinformation ein. So beginnt die Vermehrung des Coronavirus. Um sie aufzuhalten, hat Smith seinerseits Zugriff auf eine Maschine: den Hochleistungscomputer "Summit" im Oak Ridge Laboratorium der US-Regierung in Tennessee.