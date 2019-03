1. März 2019, 07:17 Uhr Würzburg Polizeischüler soll Kollegen erschossen haben

Ein Polizeischüler soll in Würzburg versehentlich einen Kollegen durch einen Schuss tödlich verletzt haben.

Der Vorfall ereignete sich in einer Unterkunft der Bereitschaftspolizeiabteilung.

Es besteht der Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung, das Landeskriminalamt ermittelt.

Ein Auszubildender der Bereitschaftspolizei ist am Donnerstagabend in Würzburg durch einen Schuss tödlich verletzt worden. In einer Unterkunft der Bereitschaftspolizeiabteilung sei es zu einer unbeabsichtigten Schussabgabe gekommen, teilten die Beamten mit. Ein anderer Polizeischüler soll den Kollegen offenbar versehentlich getroffen haben.

"Nach unseren ersten Erkenntnissen hatten sich die beiden Auszubildenden, unmittelbar bevor sie am Abend ihren Wachdienst antreten wollten, zusammen in einem Zimmer der Unterkunft aufgehalten", sagte Polizeihauptkommissar Michael Zimmer. "Darin muss es zu der unbeabsichtigten Schussabgabe durch den Jüngeren der Beiden gekommen sein." Ein anderer Polizist hörte den Schuss und eilte in den Raum, wo er die beiden Azubis fand - den einen lebensgefährlich verletzt, den anderen unter Schock.

Der Verunglückte war laut Polizei etwa 20 Jahre alt, genauso wie sein Azubi-Kollege - ein genaues Alter wollten die Behörden zunächst nicht nennen. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, war zunächst unklar. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen führt das Bayerische Landeskriminalamt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg, wie in solchen Fällen üblich. Es bestehe der Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung, so die Polizei.

In der Unterkunft, in der sich das Unglück abspielte, sind insgesamt einige hundert Polizisten untergebracht. Neben Polizeianwärtern wohnen dort auch Beamte, die schon länger im Dienst der Bereitschaftspolizei sind. "Nachvollziehbarer Weise sind die anderen Kolleginnen und Kollegen ganz erheblich von den Geschehnissen betroffen", sagte Zimmer. Bereits in der Nacht sei eine Betreuung der Kollegen und Angehörigen organisiert worden.