Von Florian Fuchs, Weißenhorn

Der Ortsteil Wallenhausen im schwäbischen Weißenhorn hat ein paar Hundert Einwohner, eine schöne Dorfkirche und schon bald ein Unikat: das größte Mehrfamilienhaus Europas aus dem 3-D-Drucker. Wobei, so kündigen es die Bauherren von den Unternehmen Peri und Rupp an, es nicht beim Unikat bleiben soll: 3-D-Druck, da sind sich die Projektbetreiber sicher, sei die Zukunft in der Baubranche, und deshalb ist das Wohnhaus in Weißenhorn auch kein PR-Gag, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. In dem Haus im Landkreis Neu-Ulm sollen Anfang nächsten Jahres schon die Mieter einziehen.