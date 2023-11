Im Rahmen eines bundesweiten "Reichsbürger"-Treffens im schwäbischen Wemding hat die Polizei am Samstagabend ein Hotel durchsucht, in dem das Szenetreffen stattfand. Dabei wurde eine Frau festgenommen. Wie das Polizeipräsidium Nordschwaben am Sonntag mitteilte, soll es am Rande der Veranstaltung einen Angriff auf einen Journalisten gegeben haben, bei dem ein Teilnehmer gegen die Kamera des Journalisten schlug. Dabei wurde dieser leicht im Gesicht verletzt.