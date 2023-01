Von Andreas Glas, München

Joachim Wolbergs, 51, ist nur Zuschauer an diesem Mittwoch, aber natürlich geht es auch um ihn in Saal B 173 des Münchner Strafjustizzentrums. Er sitzt in der letzten Zuschauerreihe, im Anorak, in einem Raum, der aussieht, als wäre seit den Siebzigerjahren kein Möbelstück verrückt worden. Grüne Türen, orangefarbene Stuhlbezüge, brauner Teppichboden. Volker Tretzel, 80, ist dagegen nicht als Zuschauer hier. Er ist Angeklagter, mal wieder. Randlos bebrillt, sauber gescheitelt und krawattiert, alles wie immer. Alles? Er habe knapp 436 000 Euro gespendet, um sich bei Wolbergs "ein gewisses Wohlwollen" zu sichern, lässt Tretzel seine Anwältin verlesen. Das ist neu.