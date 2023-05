Von Nina von Hardenberg, München

Als sie von der neuen Hilfsnummer erfuhr, hängte sich Ingrid Moldaschl gleich ans Telefon. Tag zwei der bayerischen Hotline für Menschen mit Corona-Impfbeschwerden war das, die Leitung völlig überlastet. 30 Minuten harrte Moldaschl in der Warteschleife aus - die Brust voller Schmerzen wie fast jeden Tag im vergangenen Jahr; das Herz aber voller Hoffnung, dass ihr jetzt irgendwer weiterhelfen werde am anderen Ende der Leitung. Als sie schließlich durchkam, war der Rat dann allerdings sehr ernüchternd, erzählt sie. Sie solle sich an ihren Hausarzt wenden, empfahl ihr die Call-Center-Mitarbeiterin. An den Hausarzt?