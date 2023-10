SZ Plus Angeklagter schweigt weiter : Mord an Studentin: Ein Schrei in Todesangst

Vor knapp einem Jahr hatte der Mord an einer jungen Frau in Aschau für großes Aufsehen gesorgt. Nun muss sich ein 21-Jähriger deshalb vor dem Landgericht in Traunstein verantworten. Zu den Vorwürfen gegen ihn hat er sich bis heute noch nicht geäußert.