Vermisste Schwangere in Nürnberg

Bei den Männern handelt es sich um einen ehemaligen Lebensgefährten der Frau und einen Geschäftspartner. Eine Leiche hat die Polizei in dem Fall bis heute nicht gefunden.

Von Max Weinhold, Nürnberg

Im Fall der seit Dezember 2022 vermissten Alexandra R., 39, aus Nürnberg hat die Polizei am Mittwochmorgen Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige vollstreckt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen ehemaligen Lebensgefährten der Frau und einen Geschäftspartner. Die Männer im Alter von 50 und 48 Jahren werden am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der entscheidet, ob sie in Untersuchungshaft kommen.

Die beiden sollen die schwangere Frau am 9. Dezember entführt und anschließend getötet haben. Die Haftbefehle lauten deshalb unter anderem auf Geiselnahme und Mord. Eine Leiche hat die Polizei in dem Fall bis heute nicht gefunden.

Der Staatsanwaltschaft zufolge bestanden zwischen R. und den Männern Geschäftsbeziehungen. Die Frau arbeitete vor ihrem Verschwinden als leitende Bankangestellte, soll mehrere Immobilien besessen haben.

Nach der Trennung im Frühjahr soll ihr Ex-Partner Alexandra R. "aus wirtschaftlichen Gründen" bedroht haben. Konkret soll er gemeinsam mit seinem Geschäftspartner eine Zwangsvollstreckung in Höhe von fast 800 000 Euro gegen R. erwirkt haben - laut Staatsanwaltschaft "auf betrügerische Weise". Später wurde diese Zwangsvollstreckung aufgehoben. R. soll in der Folge ein Kontaktverbot gegen ihren Ex-Partner erwirkt haben; sie zeigte die nun dringend Tatverdächtigen zudem mehrfach an.

Die Ermittler einer Sonderkommission hatten die beiden Männer bereits seit Februar als Tatverdächtige im Visier, sprachen damals von "Verdachtsmomenten". Nun haben sich diese erhärtet. Nach eigenen Angaben wertete die Polizei mehr als 900 Spuren und Hinweise in dem Fall aus. Welche Spur genau zu der Überzeugung führte, dass die Männer die Tat begangen haben, teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Ihre Ermittlungen indes führten in den vergangenen Monaten bis nach Rumänien, ins Herkunftsland von R., in dem Teile ihrer Familie leben. Dorthin war ein Auto gefahren, das die Polizei in Verbindung mit dem Verschwinden der Frau brachte.

Die im achten Monat schwangere Alexandra R. hatte am Morgen des 8. Dezember vergangenen Jahres ihre Pflegetochter in eine Kindertagesstätte gebracht und war danach verschwunden. Argwöhnisch machte die Ermittler, dass sich fast sämtliche Wertgegenstände - Mutterpass, Mobiltelefone, Geld, Karten und Ausweise - in ihrer Wohnung befanden, was ein freiwilliges Untertauchen aus ihrer Sicht unwahrscheinlich erscheinen ließ.

Später jedoch stellte die Polizei fest, dass R. die gefundenen Mobiltelefone gar nicht mehr nutzte. Ihr aktives Smartphone tauchte nach der Tat stattdessen in Italien auf - womöglich hatten die Täter eine falsche Fährte legen wollen.