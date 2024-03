Die Polizei in Nürnberg hat Ermittlungen wegen des Todes eines Bundespolizisten eingeleitet. Das bestätigte am Freitag ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf SZ-Anfrage. Warum der Mann ums Leben kam, war zunächst unklar. Es werde auch geprüft, ob es einen Zusammenhang mit einer körperlichen Auseinandersetzung am Nürnberger Hauptbahnhof gebe. Nach einem vorläufigen Obduktionsergebnis äußerte sich das Polizeipräsidium am Freitagnachmittag dann deutlicher. Das Ergebnis lege nach jetzigem Stand nahe, "dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Tod des Polizisten und der körperlichen Auseinandersetzung gibt".