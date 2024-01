Der Bauausschuss des Memminger Stadtrats hat den Bauantrag der Türkisch Islamischen Gemeinde für ein Minarett an einer Moschee abgelehnt. Sieben Ausschussmitglieder hätten am Mittwoch dafür und sieben dagegen gestimmt, teilte die Stadt Memmingen am Donnerstag mit. Bei Stimmengleichheit gelte der Antrag entsprechend der Gemeindeordnung als abgelehnt.