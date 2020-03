Bevor man sich den Bildern widmet, die an diesem Mittwochmittag in Eitting bei München entstehen, sollte man sich kurz mit den Bildern beschäftigen, die bislang nicht entstanden sind. Markus Söder ist unbestritten der führende Fotokünstler der deutschen Politik, zu seinen bekanntesten Motiven gehören die Umarmung von Bäumen, das Tätscheln von Welpen und - ein Geheimfavorit unter Connaisseuren - das Durchschwimmen eines Sees in einer Art Männer-Burkini. Söder denkt bei Bildern nicht klein, und das große Motiv in der Coronakrise wäre es natürlich, wenn der Ministerpräsident des Freistaats Bayern mit Schutzkittel und Schutzmaske in einem Krankenhaus die Virusfront inspizieren würde.