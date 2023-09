Der Leichnam lag an einem Schulzentrum in Lohr am Main. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen im jugendlichen Alter vorläufig fest.

Von Juri Auel und Olaf Przybilla, Lohr

In der unterfränkischen Stadt Lohr am Main ist ein Jugendlicher tot auf dem Gelände eines Schulzentrums aufgefunden worden. Der 14-Jährige wies Anzeichen dafür auf, dass er keines natürlichen Todes gestorben ist. In den Abendstunden, gegen 18 Uhr, konnte die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln. Er wurde vorläufig festgenommen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken handelt es sich bei dem Festgenommenen ebenfalls um einen Jugendlichen.

Den Angaben des Polizeisprechers Enrico Ball zufolge sind seit den Nachmittagsstunden zahlreiche Einsatzkräfte in der Nähe des Schulzentrums, in dem unterschiedliche Schularten zusammengeführt sind. Auch die Staatsanwaltschaft und ein Rechtsmediziner sind in Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart. Der tatverdächtige Jugendliche sollte noch in den Abendstunden von der Kriminalpolizei vernommen werden, um mögliche Hintergründe für die Tat aufzuklären. Am Freitag waren in Bayern noch Schulferien.

Für den Abend hat die Polizei weitere Angaben angekündigt. Am morgigen Samstag soll der tatverdächtige Jugendliche dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass ein elf Jahre alter Junge für den gewaltsamen Tod eines zehnjährigen Mädchens in einem Kinderheim im oberfränkischen Wunsiedel verantwortlich sein soll. Der Fall schockierte weit über die Grenzen Bayerns hinaus. Vor ihrem Tod durch die Hände des fast gleichaltrigen Mitbewohners des Kinderheimes soll die Zehnjährige von einem 25 Jahre alten Einbrecher vergewaltigt worden sein. Der junge Mann soll aber nicht für den Tod verantwortlich sein. Er wurde inzwischen angeklagt und hat die Taten weitgehend eingeräumt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der Junge hingegen ist mit elf Jahren zu jung, um für die ihm vorgeworfene Tötung bestraft zu werden. Den Erkenntnissen zufolge hatte er das Mädchen stranguliert, nachdem die beiden Kinder gestritten hatten. Worum es dabei ging, blieb zunächst offen.