Die Bundespolizei hat einen 20-Jährigen in Schwaben verhaftet, der mehr als 3000 Tonie-Figuren gestohlen haben soll. Der Mann, der europaweit wegen gewerbs- und bandenmäßigen Diebstahls in 58 Fällen gesucht wurde, steht im Verdacht, zwischen November 2022 und Januar 2024 unter anderem 3 357 Tonie-Figuren im Wert von fast 71 000 Euro gestohlen zu haben, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.