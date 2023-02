Bayern liegt in vielen Bereichen vor anderen Bundesländern. Wegen der CSU, wie es die so gerne behauptet? Wissenschaftler Kaevan Gazdar hat genauer hingeschaut.

Von Hans Kratzer

Diese Bayern! Wie schwer sie für den Rest der Republik zu ertragen sind, zeigt sich regelmäßig in den Fußball-Arenen, in denen die Fans grölend kundtun, man wolle ihnen die Lederhosen ausziehen. Noch giftiger klingen die Attacken im Fernsehen, wo sich angestrengte Satiriker und Satirikerinnen an den Brüdern und Schwestern aus dem Süden abarbeiten und dabei häufig offenbaren, dass ihre Fähigkeit, Dinge humorvoll aufs Korn zu nehmen, einer unlustigen Draufhau-Rhetorik gewichen ist.