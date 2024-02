Ingolstadt:Radler fährt betrunken gegen Polizeiauto

Ausgerechnet gegen ein Polizeiauto ist er gefahren: Ein betrunkener und unter Drogen stehender Radler ist in Oberbayern aus dem Verkehr gezogen worden. Der 32-Jährige sei am Sonntag in Ingolstadt unterwegs gewesen und dabei gegen einen Polizeiwagen gefahren, teilte die Polizei am Montag mit.