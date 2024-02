Deutschlands Versicherer fürchten in Zukunft immense Hochwasserschäden, weil Zigtausende Gebäude in hochwassergefährdeten Gebieten errichtet wurden. In Bayern lägen 65 000 Adressen in Überschwemmungsgebieten und seien damit von Hochwasser bedroht, wie der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft am Dienstag warnte. Das beinhaltet Wohnhäuser, Gewerbebauten, Bauernhöfe und sonstige landwirtschaftliche Gebäude ebenso wie öffentliche Gebäude.