Schreinermeister Alois Riederer vor seinem Hobbithaus in Hohenthann. Nun muss er nicht mehr den Abriss fürchten.

Jahrelang stritten ein Künstler und das Landratsamt Landshut über einen nicht genehmigten Bau, der an die berühmte "Herr der Ringe"-Saga erinnert. Vor Gericht wird der Abriss nun abgewendet. Wie es in dem Fall weitergeht.

Von Katja Auer

Das Hobbithaus von Hohenthann darf stehen bleiben. Am Dienstag haben sich Erbauer Alois Riederer und das Landratsamt Landshut vor dem Verwaltungsgericht Regensburg auf einen Vergleich geeinigt. Seit Jahren lag der Künstler mit der Behörde im Streit, weil sie ihn 2018 aufgefordert hatte, den Bau abzureißen, den er von 2014 an ohne Genehmigung auf seinem Grundstück errichtet hatte.

Nun darf das verwinkelte, schiefe und gleichzeitig runde Bauwerk bleiben, das an die Behausungen der Hobbits in der Tolkien-Saga "Herr der Ringe" erinnert. Eine Künstlerwerkstatt darf es sein, der Öffentlichkeit aber zunächst nicht zugänglich gemacht werden. Riederer verpflichtet sich dem Vergleich zufolge, das Haus unzugänglich zu machen und zu sichern, so dass keine Teile herabfallen können. Von außen darf er weiterbauen, um das Gebäude gegen Feuchtigkeit und Witterung zu sichern.

Innen darf er das Haus zunächst nur betreten, um es abzusichern, erst wenn die Kriterien zur Standsicherheit erfüllt werden, darf Riederer es wieder nutzen.

Das Landratsamt prüft eine nachträgliche Baugenehmigung

Im Gegenzug nimmt das Landratsamt an Abrissbescheid zurück und setzt das Verfahren für eine nachträgliche Baugenehmigung fort. Eine solche hat die Behörde schon einmal abgelehnt, nun endet der Stillstand. Ob die Genehmigung letztendlich erteilt wird, steht noch nicht fest.

Das Gebäude "ist vorrangig als Kunstwerk einzuordnen", heißt es in dem Vergleich des Verwaltungsgerichts, es soll als Werkstatt benutzt werden, außerdem "zur Aufbewahrung und Ausstellung von Kunstobjekten, Ausführen kleinerer künstlerischer Arbeiten, wie zum Beispiel Skizzieren und Basteln".

Alois Riederer hat viel Herzblut in das Projekt gesteckt und nach eigenen Angaben auch etwa 100 000 Euro. "Für mich geht es um alles", hatte er kurz vor dem Gerichtstermin gesagt.