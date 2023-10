Der per Haftbefehl gesuchte, frisch in den Bayerischen Landtag gewählte AfD-Politiker Daniel Halemba ist festgenommen worden. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Würzburg der Deutschen Presse-Agentur. Er sei am Montagmorgen im Raum Stuttgart festgenommen worden und soll noch am Montag, spätestens am Dienstag, einem Richter in Würzburg vorgeführt werden, der Untersuchungshaft anordnen könne.