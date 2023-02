Die Erlanger Friedrich-Alexander-Universität (FAU) hat angekündigt, an diesem Wochenende den fünf Meter langen Schriftzug "Rudolf-Wöhrl-Hörsaal" im Saal an der Östlichen Stadtmauerstraße zu entfernen. Vor einer Woche war ein Gutachten bekannt geworden, wonach der Modehausgründer seit 1931 förderndes NSDAP-Mitglied war und 1933 SS-Mann. Nach FAU-Angaben war der Name des Spenders an der Außenfassade Mitte der Woche "nach der kritischen Berichterstattung von Unbekannten überklebt und verunstaltet" worden. Der "Schriftzug des Anstoßes" sei darauf entfernt worden. Mit der Familie des Spenders sei 2009 eine Namensgebung für einen Zeitraum von zehn Jahren vereinbart gewesen. Dieser Zeitraum sei insofern längst abgelaufen. Da kein neuer Stifter Interesse bekundet habe, sei der Name zunächst erhalten geblieben. Bis zur neuen Namenstaufe heiße der Saal nun wieder "Hörsaal Östliche Stadtmauerstraße 11".