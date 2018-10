21. Oktober 2018, 06:46 Uhr Landtagswahl Das letzte Paradies der CSU liegt im Allgäu

In der Gemeinde Balderschwang haben die Christsozialen 82 Prozent der Zweitstimmen geholt. Damit das so bleibt, lädt der Bürgermeister auch Grüne ein, auf der Liste der Schwarzen zu kandidieren.

Von Christian Rost

Als "Bayerisch-Sibiren" wird die Gegend im Oberallgäu gerne verspöttelt. Das klingt witzig, hat aber durchaus einen wahren Kern. Die Gemeinde Balderschwang mit ihren 363 Einwohnern ist fast so dünn besiedelt wie die Weiten Russlands. Nur neun Menschen leben auf einem Quadratkilometer. Nach Chiemsee ist sie die zweitkleinste Gemeinde in Bayern und die am höchsten gelegene selbständige Kommune in Deutschland - auf 1044 Meter über Normalnull.

Bundesweit weist der Ort die höchste Niederschlagsmenge auf, im Winter liegt hier oft meterdick Schnee, manchmal bis in den Mai hinein. Dort oben, direkt an der Grenze zu Österreich und zum Bregenzerwald, ist die Welt noch in Ordnung. Nicht unbedingt für Naturschützer, die erbittert und letztlich erfolgreich gegen eine Skischaukel am Riedberger Horn gekämpft haben. Aber für die CSU, die einen herben Verlust bei der Landtagswahl eingefahren und ihre Alleinherrschaft verloren hat, kann sich zumindest noch in diesem Winkel in den Allgäuer Alpen auf ihre Anhänger verlassen.

78 Prozent der Erststimmen entfielen auf die Christsozialen und 82 Prozent der Zweitstimmen. Das sind zwar auch in Balderschwang keine Rekordwerte mehr, wo die 90-Prozent-Marke in den vergangenen Jahrzehnten eher üblich als die Ausnahme war. Doch verglichen mit dem Ergebnis in Rest-Bayern - im benachbarten Obermaiselstein beispielsweise stimmten nur noch 52 Prozent für Söder & Co - stehen die Balderschwanger treu zu ihrer CSU. Warum ist das nur so?

Wer den Ort besuchen möchte in diesen goldenen Oktobertagen für eine Wanderung oder einfach nur während einer Rundfahrt durchs Allgäu in Richtung Bodensee, nimmt den Riedbergpass. Die kurvige, kleine Straße, die beständig ausgebaut wird, ist allerdings an manchen Tagen gesperrt, zuletzt erst vergangene Woche wieder, und dann fühlt es sich in Balderschwang an, wie in Zeiten, als dort noch die Käseproduktion die Leute ernährte und nicht der Tourismus mit 1200 Gästebetten und annähernd 200 000 Übernachtungen im Jahr.

An solchen Tagen ist der Ort nur von Österreich aus zu erreichen. "Ist der Pass zu, können wir das À-la-carte-Geschäft vergessen", sagt Hotelier und Gastwirt Konrad Kienle vom "Adlerkönig". Kienle, der auch Bürgermeister von Balderschwang ist und sich und seinen Ort "bei der CSU gut aufgehoben" fühlt, vermisst die Tagestouristen, die sich wegen der Passsperrung lieber andere Wege durchs Allgäu suchen. Die missliche Lage ist für Kienle aber eher eine Laune der Natur; jedenfalls ist von ihm keine Kritik zu hören an den Ämtern, die für die Sperrung zuständig sind und natürlich von Parteifreunden geleitet werden. Der Gastwirt wartet einfach ab - das nächste goldene Oktoberwochenende mit vielen Ausflüglern kommt bestimmt.

Manchmal ist der Andrang auch ihm zu viel: die Masse an Wintersportlern, Wanderern, Mountainbikern und seit einiger Zeit die nicht ganz so fitten Radler, die im Dutzend mit E-Bikes die Berge erklimmen. "Da kommt an manchen Tagen schon zu viel hoch", sagt Kienle, besonders im Herbst sei es arg. Dabei hat seine Gemeinde im Verbund mit dem benachbarten Obermaiselstein die umstrittene Skischaukel am Riedberger Horn doch unbedingt durchsetzen wollen. Für noch mehr Tourismus. So schnell Söder die Pläne beerdigt hat, so rasch hat sich auch der Wind gedreht in der Region.

Der Freistaat versprach Balderschwang und Obermaiselstein ein 15 Millionen Euro teures "Zentrum Naturerlebnis Alpin" mit 20 Rangern, Naturführern und Touristikern. Überdies soll der öffentliche Personen-Nahverkehr mit Bussen deutlich ausgebaut, und es sollen auch die bestehenden beiden kleinen Skigebiete am Riedberger Horn modernisiert werden. Das schnelle Internet wurde den beiden Dörfern ebenfalls versprochen. Das ganze Paket sei eine "unwahrscheinlich gute Alternative", sagt der Bürgermeister. Es ist keine Rede mehr davon, dass auch die kleineren bayerischen Skiorte im Wettbewerb mit der Konkurrenz in Österreich ihre Anlagen ausbauen müssten.