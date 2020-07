Barfuß und mit nacktem Oberkörper: Die Ferien in der Natur zu verbringen, war spätestens in den 60er-Jahren auch in Bayern eine beliebte Form von Urlaub. Und die farbenfrohen 70er zeigen, dass es damals bereits eine besondere Form des Luxus gab: die Küche im Freien - stilecht in Grün.

(Foto: Gerhard Leber/imago)