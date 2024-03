Ein Arbeiter ist bei Bauarbeiten in Oberbayern von einem Hydraulikhammer getroffen worden und gestorben. Das schwere Gerät habe sich auf der Baustelle auf dem Werksgelände des Chemiekonzerns Wacker in Burghausen (Landkreis Altötting) von einem Bagger gelöst, als dieser am Dienstagmorgen im Einsatz war, teilte die Polizei mit.