In Bayern haben vor drei Jahren viele Menschen - wie hier in München - gegen das Polizeiaufgabengesetz demonstriert.

Von Ronen Steinke

Die bayerische Staatsregierung plant überraschend eine neue Änderung des Polizeiaufgabengesetzes. Bei Großveranstaltungen im Freistaat soll die Polizei künftig das Recht bekommen, Besucherinnen und Besucher einer sogenannten Zuverlässigkeitsüberprüfung zu unterziehen. Das heißt, dass persönliche Daten der Menschen "bei öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen" abgefragt und bei der Polizei zusammengeführt werden können. Einen entsprechenden neuen Artikel 60a hat der Innenausschuss des Landtags am Mittwoch bereits mit den Stimmen von CSU und Freien Wählern angenommen.

Gegen den Gesetzentwurf regt sich heftige Kritik. Der Jurist Markus Löffelmann, der jahrelang Richter am Landgericht München und zuletzt Richter in einem Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht München war, sagte der Süddeutschen Zeitung: "Ich denke, das kann ein Einfallstor sein für etwas, das unter dem Stichwort Social Crediting bekannt ist. Wenn man an gesellschaftlichem Leben teilhaben möchte, dann wird man das nur noch können, indem man seine Zustimmung zu einer polizeilichen Durchleuchtung abgibt." Er denke etwa an Fußballspiele in der Allianz-Arena oder auch an Konzerte.

Löffelmann, der aktuell als Professor für Sicherheitsrecht an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Berlin lehrt, nennt die geplante Gesetzesänderung "sehr gravierend". Sie habe eine "riesige Streubreite". Im Gesetzestext ist die Rede von "Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen", bei denen künftig Zuverlässigkeitsüberprüfungen stattfinden könnten, laut der Begründung zum Gesetzentwurf von CSU und Freien Wählern könne dieses Screening bei Großveranstaltungen einen "großen Umfang" erreichen.

Der entscheidende Passus des Gesetzentwurfs lautet: "Bei Anlässen, die mit erheblichen Sicherheitsrisiken verbunden sind, kann die Polizei personenbezogene Daten einer Person mit deren schriftlicher oder elektronischer Zustimmung bei öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen erheben, übermitteln und anderweitig verarbeiten, soweit dies im Hinblick auf den Anlass und die Tätigkeit der betroffenen Person erforderlich und angemessen ist."

Diese Formulierung lasse "völlig offen, welcher Personenkreis betroffen ist", kritisiert Löffelmann. Auch werde "gar nicht festgelegt, welche Daten herangezogen werden. Das können jegliche Daten sein." In anderen Bundesländern hat die Polizei heute auch schon das Recht, vorbeugend die Daten von Personen abzufragen, um eine Zuverlässigkeitsüberprüfung durchzuführen. In Rheinland-Pfalz und Hessen zum Beispiel enthält das Polizeigesetz entsprechende Regeln. Allerdings geht es dort eingeschränkt nur um Berufsgruppen, die mit besonderen Sicherheitsrisiken zu tun haben. Auch müssen sich zum Beispiel bundesweit Mitarbeiter an Flughäfen durchleuchten lassen, die Details sind im Luftsicherheitsgesetz geregelt. "Das wird jetzt ausgeweitet", meint der Jurist Löffelmann - "auf alle Bürger in Bayern."

Ähnlich sieht es der Juraprofessor Mark Zöller, Geschäftsführer des Instituts für Digitalisierung und das Recht der Inneren Sicherheit an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er spricht gar von einem "Schritt in Richtung Überwachungsstaat". Dies sei "eine ganz neue Dimension der Überwachung und Kontrolle", ein "Wunschtraum chinesischer Verhältnisse". Im bayerischen Innenministerium, aus dem der neue Gesetzentwurf stamme, säßen Spitzenjuristen, die nicht dazu neigten, aus Versehen etwas zu vergessen. Die Tatsache, dass Bayern sich bei der Durchleuchtung nicht auf bestimmte Berufsgruppen beschränken wolle, sei ebenso auffällig, wie die fehlende Einbindung des Datenschutzbeauftragten in der neuen Vorschrift.

"Was mich besonders misstrauisch macht ist die Art, wie diese Regelung eingeführt wurde", sagt Markus Löffelmann. "Um 19 Uhr am Dienstag wurde der Antrag im Landtag eingebracht, am nächsten Morgen sollte abgestimmt werden." Eine Anhörung von Sachverständigen habe es nicht gegeben. Die zweite und dritte Lesung der geplanten Gesetzesänderung im Landtag ist für Mitte Juli angesetzt.