Von Lisa Schnell

Karin Lück erinnert sich noch genau, wie das war, vor zwei Jahren. Überall Katzen, 22 Stück, kleine, wuselige Wollknäuel, gescheckt, schwarz, weiß, braun. Süß waren sie, ja, aber wohin mit ihnen? Am Ende nahm Lück die Kätzchen zu sich nach Hause, ein kleines Häuschen, ein bisschen Garten. In fast jedem Zimmer liefen die Tiere umher. Der Tierarzt hatte gesagt, sie sollten nicht so viele an einen Ort packen, aber: "Wer von uns hat denn ein leeres Apartmenthaus nur für Katzen rumstehen?" Also waren sie alle auf einem Haufen, also bekam dann eine von ihnen Durchfall, erbrach sich, die Katzenseuche ging um. Am Ende verendeten fast alle der 22 Kätzchen, nur vier überlebten.