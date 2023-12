Ansbach:Falscher Bahn-Mitarbeiter in Lokführerstand entlarvt

In einem Zug von Würzburg nach Ansbach hat sich ein 19-Jähriger als angeblicher Bahn-Mitarbeiter eine Fahrt im Lokführerstand erschlichen. Der Mann habe eine dunkelblaue Weste mit Serviceschild getragen und sich als Auszubildender der Deutschen Bahn (DB) im Restaurantbereich ausgegeben, teilte die Bundespolizei am Montag in Nürnberg mit.