In Krankenhäusern - wie hier dem Klinikum rechts der Isar in München - gilt weiter eine Maskenpflicht für Besucher.

Der Freistaat lockert weiter: In ICEs fällt nun die Maskenpflicht, und auch für Beschäftigte in Kliniken und Heimen. Für Besucher dort bleibt sie - genauso wie die Testpflicht - bestehen. Ein Überblick über die letzten verbliebenen Vorschriften.

Von Kassian Stroh

Es gibt kaum noch Corona-Einschränkungen in Bayern, nun fallen auch die Maskenpflicht in Fernverkehrszügen sowie für Beschäftigte in Gesundheitseinrichtungen. Und bereits seit Dezember ist die Maskenpflicht in den Bussen und Bahnen des Nahverkehrs Geschichte.

Die Maskenpflicht gilt somit nur noch für Besucher oder Patienten in diversen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Dazu gibt es eine Testpflicht in Kliniken und Altenheimen. Das war's im Grunde genommen an Corona-Vorschriften. Ein Überblick über die aktuell gültigen Regeln im Freistaat:

Wo gilt eine Maskenpflicht?

In vielen Gesundheitseinrichtungen und Heimen braucht man, sofern man dort nicht arbeitet, eine FFP2-Maske. Dazu zählen Arztpraxen, Krankenhäuser und Tageskliniken, Vorsorge-, Dialyse- und Reha-Einrichtungen, Rettungs- und ambulante Pflegedienste, voll- und teilstationäre Pflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Grundsätzlich gilt diese Maskenpflicht für Patienten, Bewohner und Besucher. Es gibt aber Ausnahmen.

Wer ist von der Maskenpflicht ausgenommen?

Von der Maskenpflicht generell ausgenommen sind Kinder bis zu ihrem sechsten Geburtstag, Gehörlose oder Schwerhörige sowie Menschen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können, was durch ein Attest belegt werden muss.

Da, wo eine FFP2-Maskenpflicht gilt, reicht für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren auch eine medizinische Maske (OP-Maske).

In Arztpraxen oder Kliniken kann die FFP2-Maske abgenommen werden, wenn dies bei der Behandlung nötig ist - etwa beim Zahnarzt.

Altenheim-Bewohnerinnen und -Bewohner müssen in ihren Zimmern oder auch in Gemeinschaftsräumen keine Maske tragen. Besucher aber schon - sie dürfen sie nur im Zimmer der besuchten Person ablegen, wenn diese ein Einzelzimmer hat.

Auch in Heilpädagogischen Tagesstätten und Werkstätten für behinderte Menschen sieht Bayern, anders als eigentlich vom Bund vorgeschrieben, von der Maskenpflicht ab.

Im öffentlichen Nahverkehr in Bayern muss man keine Maske mehr tragen, und vom 2. Februar an auch nicht mehr in Fernverkehrszügen und -bussen.

Wo muss man einen Corona-Test vorlegen?

In Krankenhäusern, stationären Reha-Einrichtungen sowie Altenheimen, Pflegeheimen oder Behinderteneinrichtungen gibt es eine Testpflicht: Hier brauchen Besucher und Mitarbeiter einen aktuellen, negativen Corona-Test; bei Beschäftigten reichen zwei Tests pro Woche, wenn sie geimpft oder genesen sind.

Testnachweise müssen schriftlich vorgelegt werden (ausgedruckt oder auf dem Handy). Ein PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein, ein Schnelltest nicht älter als 24 Stunden. Ein Selbsttest reicht nur, wenn er unter Aufsicht vorgenommen wurde, was schriftlich bestätigt wird (maximal 24 Stunden alt). Nur geimpfte oder genesene Beschäftigte dürfen einen Selbsttest auch ohne Aufsicht vornehmen.

Ausnahmen: Von der Testpflicht generell ausgenommen sind Beschäftigte der Einrichtungen, wenn sie keinen Kontakt zu besonders gefährdeten Personen haben - etwa wenn sie in der Verwaltung eines Klinikums arbeiten. Keine Testpflicht gilt in Bayern zudem in den Heilpädagogischen Tagesstätten. Die Testpflicht gilt auch nicht für Kinder bis zu ihrem sechsten Geburtstag oder für Kinder, die noch nicht eingeschult sind. Und: Einen Sterbenden darf man immer besuchen, also auch ohne Vorlage eines negativen Corona-Tests.

Was wird darüber hinaus empfohlen?

Die Staatsregierung empfiehlt, sich zu schützen, indem man zum Beispiel Abstand zu anderen Menschen hält oder generell in Innenräumen, Bussen und Bahnen eine Maske trägt. Freizeiteinrichtungen oder Läden rät sie zu Hygienekonzepten (zum Beispiel zur Desinfektion). Vorgeschrieben ist all das aber nicht mehr.

Wie werden Verstöße bestraft?

Für Verstöße gegen die Masken- oder die Testpflicht ist ein Bußgeld von 250 Euro vorgesehen. Für Einrichtungen, die sich nicht um die Umsetzung der Maskenpflicht kümmern, können bis zu 5000 Euro fällig werden.

Was muss man bei einem positiven Corona-Test tun?

Grundsätzlich gilt für Covid-19-Kranke in Bayern, dass sie mindestens fünf Tage lang eine Maske tragen müssen, wenn sie das Haus verlassen, und dass sie bestimmte Einrichtungen wie Kliniken oder Heime nicht betreten dürfen. Die frühere Pflicht, daheim zu bleiben und sich zu isolieren, gilt aber nicht mehr. Alle Einzelheiten zu den Regeln für Corona-Positive finden Sie in diesem Artikel.

Was gilt in Schulen und Kitas?

Für Schulen gibt es keine Sonderregeln, auch nicht für Kindergärten, Krippen oder Horte. Regelungen wie die Masken- oder die Testpflicht dort sind abgeschafft worden.

Was gilt am Arbeitsplatz?

Für Betriebe gibt es vom 2. Februar an keine speziellen Regeln mehr. Dann läuft die bundesweite Corona-Arbeitsschutzverordnung aus. Die hatte aber ohnehin keine strengen Vorgaben mehr gemacht - sondern nur allgemein festgelegt, dass Arbeitgeber ein Hygienekonzept erarbeiten müssen. Home-Office-Pflicht, kostenlose Corona-Tests oder eine 3-G-Regel am Arbeitsplatz galten schon lange nicht mehr.

Was gilt bei der Einreise?

In Bayern gelten bei einer Einreise dieselben Bestimmungen wie bundesweit - also derzeit keine Einschränkungen. Zwar muss sich anmelden und unter Umständen in Quarantäne begeben, wer aus einem sogenannten Virusvariantengebiet einreist. Solche gibt es aktuell aber keine, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt.

Die Rechtsgrundlagen

Die speziellen Corona-Regeln für Bayern stehen in der Siebzehnten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (17. BayIfSMV). Sie ist noch bis zum 17. Februar gültig.

Rechtsgrundlage dafür ist das Infektionsschutzgesetz des Bundes, dieses regelt auch die Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen.

Alle Vorschriften für Corona-Kranke, die die bisherige Pflicht zu Quarantäne oder Isolation ersetzen, stehen in einer eigenen Allgemeinverfügung des bayerischen Gesundheitsministeriums.