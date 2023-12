Bamberg:Mädchen vor 30 Jahren getötet - Fall kommt nun doch vor Gericht

Der Fall eines vor rund 30 Jahren getöteten Mädchens in Unterfranken wird nun doch vor Gericht aufgerollt. Das entschied das Oberlandesgericht Bamberg, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Vor zwei Jahren hatte die Staatsanwaltschaft Würzburg in dem Fall einen Mann wegen Mordes angeklagt. Doch das Landgericht Würzburg ließ die Anklage aus Mangel an stichhaltigen Beweisen nicht zu. Nun hat das OLG in Bamberg anders entschieden: Es wird verhandelt. Der Angeschuldigte sei hinreichend verdächtig. Aufgrund der in den Akten dokumentierten Ermittlungsergebnisse sei ein Tatnachweis möglich und eine Verurteilung wegen Mordes "zumindest genauso wahrscheinlich, wie ein Freispruch".