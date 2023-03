Von Melissa Dennebaum und Lisa Schnell

Kaum hatten sie die Ringe an den Fingern, gingen die Fragen los. Ob's das schon war, nur eine Unterschrift beim Standesamt? Keine große Feier? Keine Kirche? Doch, doch, sagten Franzi Kammerl-Zellner, 33, und Christian Kammerl, 43, kommt alles noch. Und dann kam erst mal nichts. Ihre Ringe verschwanden in der Schublade, sie sind keine "Schmuckmenschen". Ihre Heiratspläne tauchten immer wieder auf, kurz zwischen Schulbrotschmieren und Abschiedskuss, wie das eben so ist in einer Familie mit zwei Schulkindern. Sie redeten dann über die Gästeliste, unter 150 Leute ginge da gar nichts. Und dann sagte der Christian, dass der Urlaub erst mal gestrichen sei. Kostet ja richtig, so eine Feier. Und dann dachten sie kurz daran, was sie alles organisieren müssten, damit alle anderen eine schöne Feier hätten. Und sie? Ziemlich viel Stress. Und dann sagten sie nichts mehr und schmierten weiter Brote. So war das 2015, 2016, 2017. Bis zum 23. 3. 2023.