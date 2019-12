Neben den Aufnahmen von Überwachungskameras der Polizei gibt es von der Tat am Königsplatz, bei der am vergangenen Freitag ein Mann gestorben ist, auch ein privates Video. Es ist in großer Entfernung aufgenommen und zeigt, dass es vor dem tödlichen Schlag gegen den Kopf ein Handgemenge zwischen einigen der sieben Tatverdächtigen und dem Opfer gegeben hat. Für die Rechtsanwälte Klaus Rödl und Werner Ruisinger, die beide je einen Verdächtigen verteidigen, stellt sich deshalb die Frage, ob die Anklage rechtlich anders zu bewerten ist als von der Staatsanwaltschaft. Die geht, was den 17 Jahre alten Hauptverdächtigen betrifft, von Totschlag aus. Die anderen sechs Verdächtigen sollen sich der Beihilfe zum Totschlag schuldig gemacht haben.

Das Video, von dem zunächst die Augsburger Allgemeine berichtet hatte und das auch der SZ vorliegt, ist etwa zehn Sekunden lang. Zu sehen sind die Gruppe und der Mann, es kommt zu einem Handgemenge, dann zum Schlag. Rödl und Ruisinger sagen, dass auf den Bildern nicht wie von der Polizei dargestellt zu sehen sei, dass die Gruppe den Mann komplett umzingle. Auch von einem Handgemenge habe die Polizei bislang nicht berichtet. "Die öffentliche Darstellung und was auf dem Video zu sehen ist, passen nicht zusammen", sagt Ruisinger. Beide Verteidiger sagen, dass nach dem, was sie auf dem Video gesehen haben, zumindest bei ihren Mandanten der Tatvorwurf der Beihilfe zum Totschlag nicht zu halten sei.

Rödl und Ruisinger betonen aber, dass sie die Videos der Polizei noch nicht haben einsehen können, die andere Blickwinkel und eine bessere Qualität aufweisen. Sie betonen auch, dass sie nichts gesehen haben, was auf Notwehr der Tatverdächtigen schließen lasse. "Der Mann hat nichts gemacht, was einen Schlag rechtfertigen würde", sagt Rödl. Die Polizei wollte sich am Mittwoch nicht zu dem Video äußern.