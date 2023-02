"Merry Christmas and Happy New Year" steht auf einem Sticker, den jemand auf eine Anschlagtafel des SPD-Ortsvereins Olching geklebt hat. Für die Bayern-SPD begann das Jahr mit einem Rücktritt.

Kommentar von Olaf Przybilla

Dass es in einer Sache nur Verlierer gibt, ist fast schon ein Kunststück. Und es mag beifallheischend wirken, wenn man attestiert, dass sich die wenig erfolgsverwöhnte Bayern-SPD exakt in dieser Kunst aufs Trefflichste versteht. Nur: Wer Zweifel an der These hegt, darf sich exemplarisch die Causa Arif Taşdelen anschauen. Bei der gibt's ohne Zweifel ausschließlich Beschädigte.