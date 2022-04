Der neue Volvo, das zweite vollelektrische Modell des Herstellers, ist ein SUV-Coupé. Was schön aussieht, hat aber auch seine Nachteile.

Von Jochen Temsch

Fjord-Blau Metallic ist eine eher auffällige Lackierung, zumal wenn der Kühlergrill in der gleichen Farbe gehalten ist. Aber daran liegt es nicht, dass dieses Auto einige Aufmerksamkeit erregt. Schon beim ersten Stopp an der schwachen Ladesäule eines Landgasthofs, in dem das Mittagessen nicht lange genug dauert, dass der Volvo C40 Recharge Pure Electric 20 Prozent mehr Reichweite ziehen kann, nähert sich ein Mann mit Hund und fragt, ob er sich das Fahrzeug mal ansehen darf. Er fahre schon seit Jahren Volvo, und der C40 sei für ihn das erste Modell, mit dem er sich den Umstieg vom Verbrenner auf einen hundertprozentigen Stromer vorstellen könne.