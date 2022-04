Audi-Studie "Urbansphere":Mehr Raumschiff als Auto

So stellt sich Audi das Stadtauto der Zukunft vor: 5,51 Meter lang und zwei Meter breit - willkommen im Urbansphere.

Mit dem Urbansphere stellt Audi einen futuristischen Luxus-Transporter für die Megacitys vor. Doch wie viel Zukunft steckt wirklich in diesem Konzept?

Von Gerhard Matzig

In Krisenzeiten, die sich vor allem der wahnhaften Egozentrik autokratischer Systeme verdanken, ist es geboten, jedes noch so seltsame Pflänzchen aus den Gefilden der Demokratie zu fördern. Gerade auch in diesem Fall, da die Ingolstädter Schöpfer der aktuellen Audi-Studie "Urbansphere" den dialektischen Feinsinn aufbieten, die Demokratie ausgerechnet im autokratischen China zu lobpreisen.